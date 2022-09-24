Війська РФ скинули на позиції ЗСУ контейнери з отруйною речовиною – ОК «Південь»

На півдні російські війська скинули на українські позиції контейнери з отруйною речовиною, повідомляє у фейсбук оперативне командування «Південь».



«З використанням безпілотного літального апарату на наші бойові позиції скинуто контейнери з отруйною речовиною, ймовірно, хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає», – йдеться у повідомленні.



Підтвердити цю інформацію з інших джерел неможливо.

Цю інформацію Москва ще не коментувала. Проте, у свою чергу, раніше Міноборони РФ звинуватило Київ у застосуванні отруйних речовин проти російських військових, які перебували на території окупованої Запорізької області України. Тоді ж російська сторона заявила, що готує для направлення до ОЗХО (Організація із заборони хімічної зброї) документи «з результатами всіх аналізів російських військовослужбовців». Проте наразі невідомо, чи були передані ці документи та чи дійсно був випадок застосування отруйних речовин.

Натомість Україна не вперше повідомляє про ймовірне застосування отруйної речовини російськими військами. Зокрема у квітні захисники Маріуполя з полку «Азов» заявили, що російські військові скинули з безпілотника отруйну речовину невідомого походження на українських військових і цивільних у місті.