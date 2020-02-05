«Південмаш» підтвердив закупівлю алюмінію у Росії

Південний машинобудівний завод («Південмаш») у Дніпрі підтвердив інформацію щодо закупівлі підприємством алюмінію у постачальника з Росії.

«Ця інформація відповідає дійсності. Є коректним також припущення журналістів щодо мети закупівлі, а саме, що зазначений алюміній має бути використаний для виготовлення основної конструкції першої ступені ракети-носія Antares. Додатково повідомляємо, що кількість постачальників «Південмашу» обліковується сотнями. Вони представляють десятки країн Європи і Азії, у тому числі, і країни колишнього СРСР, серед яких є країни Балтії, Білорусь, Росія та інші», – йдеться в повідомленні пресслужби підприємства.

«Південмаш» заявляє, що «активно впроваджує заходи щодо диверсифікації джерел поставок, у тому числі, в порядку імпортозаміщення продукцією вітчизняних виробників, разом з тим, це не завжди є можливим».

«У багатьох випадках походження матеріалу безпосередньо зазначається у конструкторській та робочій документації та не може бути змінено виробником самостійно. Саме така ситуація має місце у випадку закупівлі, про яку йдеться. Втім, диверсифікація можлива і в цьому разі, але потребує проведення великого обсягу додаткових робіт з боку розробника і, відповідно, чималих витрат з боку замовника. «Південмаш» не в змозі впливати на цей процес. Слід зазначити, що міжнародна і українська політики санкцій не розповсюджуються на співробітництво у сфері використання космосу в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проєктів», – додали на підприємстві.

26 січня видання «Наші гроші» повідомило, що Південний машинобудівний завод уклав угоду з російським ТОВ «Промислове забезпечення «Альфа-Металл» про постачання алюмінію на 110 мільйонів рублів (42,90 мільйони гривень).