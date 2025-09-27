У Південній Кореї виникла пожежа у дата-центрі, не працює низка урядових сервісів

У Південній Кореї масштабна пожежа в національному дата-центрі вивела з ладу частину державних онлайн-послуг та внутрішніх мереж. Інцидент стався у п’ятницю ввечері, 26 вересня, та призвів до вимушеного вимкнення сотень серверів.

За попередньою інформацією, займання спричинив вибух літій-іонної батареї під час технічного обслуговування. Йдеться про акумулятор, виготовлений компанією LG Energy Solution. Вогонь пошкодив частину обладнання, що серйозно ускладнило роботу урядових систем.

У суботу, 27 вересня, спеціальні служби та технічні команди намагаються відновити роботу сервісів. Наразі триває розслідування обставин інциденту.

Сайти деяких міністерств, система мобільної ідентифікації, поштова служба та урядова юридична база даних наразі недоступні.

Прем’єр-міністр Південної Кореї Кім Мін Сок перепросив за незручності, спричинені перебоями в роботі служб, і заявив, що уряд докладе всіх зусиль для «якнайшвидшого відновлення їхньої роботи». Він також повідомив, що терміни сплати податків для громадян, які наближаються, будуть перенесені.