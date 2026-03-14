Північна Корея у суботу випустила близько 10 балістичних ракет у напрямку Східного моря, повідомили військові Південної Кореї.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів (JCS), ракети були запущені з району поблизу столиці Пхеньяна близько 13:20 за місцевим часом.

Це був третій запуск балістичних ракет Північною Кореєю цього року.

Він відбувся на тлі того, як Південна Корея та Сполучені Штати розпочали в понеділок свої щорічні 11-денні навчання «Щит свободи».

Індійсько-Тихоокеанське командування США заявило в суботу, що знає про запуски ракет і консультується з союзниками та партнерами.

«Виходячи з поточних оцінок, ця подія не становить безпосередньої загрози для персоналу чи території США, а також для наших союзників», – опублікував USINDOPACOM у соцмережі Х.

Берегова охорона Японії заявила, що виявила те, що може бути балістичною ракетою, яка впала в море. Схоже, що вона впала за межами виключної економічної зони Японії, повідомив громадський мовник NHK з посиланням на військових.



