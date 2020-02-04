Північна Македонія сподівається завершити процес вступу в НАТО 10 березня

Президент Північної Македонії Стево Пендаровський висловив сподівання, що Іспанія, остання країна, яка має ратифікувати приєднання Скоп’є до НАТО, буде готова зробити це наступного місяця.

«Якщо все йтиме за планом, що стосується політичного процесу, приблизно 10 березня цей процес завершиться. Залишаться деякі технічні деталі, які вирішуватиме наш парламент у Скоп’є», – сказав Пендаровський під час візиту до Польщі.

Вступ Македонії до оборонного альянсу став можливий після того, як країна владнала понад чвертьстолітні суперечності щодо назви з членом альянсу Грецією. Афіни вважають, що назва «Македонія» може спричинити територіальні претензії щодо однойменного грецького регіону, що межує з колишньою югославською республікою, тому греки наполягали на зміні назви країни-сусіда.

12 лютого 2019 року Македонія офіційно повідомила, що змінила свою назву на Північну Македонію.

Протокол про вступ на даний час ратифікували 28 із 29 членів НАТО.