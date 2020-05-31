Парламентські вибори в Північній Македонії призначені на 5 липня

Парламентські вибори в Північній Македонії, які були призначені на 12 квітня й були відкладені через епідемію COVID-19, призначені на 5 липня, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Премʼєр-міністр Олівер Спасковскі заявив, що вибори повинні відбутися через 22 дні після скасування надзвичайного стану й висловив сподівання, що надзвичайний стан буде скасований 14 червня.

Він висловив жаль, що партії правлячої коаліції й опозиції не дійшли згоди щодо дати виборів. Опозиція вимагала, щоби вибори були відкладені до серпня або вересня.

Голова уряду наголосив, що держава не повинна надто довго функціонувати без парламенту й з технічним урядом. Для успішної боротьби з епідемією необхідно, щоб згадані інституції діяли в повній політичній й технічній потужності, зазначив Спасковскі.

Парламент Північної Македонії виніс рішення про саморозпуск 16 лютого. Надзвичайний стан був проголошений 18 березня, відтак його ще двічі продовжували.

Станом на 31 травня в Північній Македонії зафіксували 2164 хворих на COVID-19, померла 131 людина.