Північна Македонія: премʼєр-міністр і троє членів уряду перебувають в самоізоляції

Премʼєр-міністр Північної Македонії Олівер Спасовські виконує свої обовʼязки в режимі самоізоляції. Разом із головою уряду в самоізоляції перебувають віцепремʼєр Буяр Османі, міністр охорони здоровʼя Венко Філіпче та міністр освіти Арбер Адемі, повідомнляє кореспондент Радіо Свобода 17 квітня.

Спасовські відправився на самоізоляцію після того, як з’ясувалося, що мер міста Куманово, з яким він зустрічався раніше цього тижня, заражений коронавірусом SARS-CoV-2.

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Президент Північної Македонії Стево Пендаровські 16 квітня виніс рішення про продовження надзвичайного стану до 16 травня. Надзвичайний стан країні вперше було проголошено 18 березня.

Через комендантську годину, котра триває від 17.00 години у пʼятницю до 5.00 години в понеділок, громадяни, котрі святкують Великдень за юліанським календарем, будуть брати участь в богослужіннях лише дистанційно – через соціальні мережі, по радіо чи телебаченню.

Станом на 17 квітня в Північній Македонії зафіксовано 1081 хворих на COVID 19, померли 46 людини.