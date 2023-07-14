Плачкова більше не депутатка: ВР достроково припинила її повноваження

Верховна Рада у п’ятницю достроково припинила повноважень народного депутата України Плачкової Татьяни. Про це повідомили у Telegram депутати Олексій Гончаренко та Ярослав Железняк.

Згідно з повідомленнями, рішення підтримали 283 депутати.

Таким чином, як зауважив Железняк, в парламенті встановлено рекорд – залишилося 404 депутати із 450.

Напередодні у Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Тетяни Плачкової, яку було обрано від забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя». Причиною припинення мандату вказувалсь особиста заява депутатки.