Українці за рік скоротили використання пластикових пакетів на 40-90% – Мінекономіки

За рік українці суттєво зменшили використання пластикових пакетів та більш ніж вдвічі збільшили споживання біорозкладних, повідомив перший заступник міністра економіки Денис Кудін з посиланням на аналіз Асоціації рітейлерів України.

«Рішення уряду, яким було встановлено мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети, за рік дало суттєвий результат – українці скоротили придбання таких пакетів від 40% до 90% залежно від їх видів. І все частіше використовують біорозкладні, які не забруднюють навколишнє середовище. Зокрема, в деяких мережах супермаркетів продажі біорозкладних пакетів у 2022 році зросли в 13-15 разів», – розповів Кудін.

За його словами, зменшення обсягів продажу пластикових пакетів відбулось в умовах зростання цін їх закупівлі.

Мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети із стінками товщиною понад 50 мікрометрів були запроваджені з 1 лютого 2022 року для зменшення обсягу використання в Україні пластикових пакетів та обмеження їх розповсюдження, а також створення умов для покращення стану екологічної безпеки внаслідок поступового зменшення обсягів відходів у вигляді використаних пластикових пакетів.