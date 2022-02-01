В Україні з 1 лютого дорожчають пластикові пакети

В Україні 1 лютого починає діяти ухвалене в грудні рішення Кабінету міністрів, згідно з яким дорожчають пластикові пакети.

Як заявили в Міністерстві економіки, таке рішення дозволить обмежити обіг пластикових пакетів і покращити екологічну ситуацію в країні.

Так, мінімальні роздрібні ціни на пакети зі стінками товщиною понад 50 мікрометрів, призначені для пакування і транспортування товарів і продуктів у точках роздрібної торгівлі, громадського харчування і сфери послуг становитимуть:

дві гривні – пакет без ручок і бокових складок;

2,5 гривні – пакет без ручок, але з боковими складками або з ручками без бокових складок;

три гривні – пакет із ручками і боковими складками.

«Кожен українець в середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки і дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику», – заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Згідно з законом, в магазинах, закладах харчування та обслуговування забороняється розповсюдження:

надтонких пластикових пакетів

тонких пластикових пакетів

оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів

Заборона не поширюється на надтонкі пакети шириною до 22,5 сантиметрів та глибиною до 34,5 сантиметрів, завдовшки до 45 сантиметрів, призначених для пакування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду. Вони можуть продаватися як первинна упаковка. Цей виняток має діяти до 1 січня 2023 року. Решта пластикових пакетів підлягає вилученню з обігу.

Від 10 грудня 2021 року, згідно з нормами закону, забороняється безоплатне розповсюдження пластикових пакетів у роздрібній торгівлі й закладах громадського харчування.