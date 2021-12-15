Пластик під забороною. Чому варто обмежувати використання пакетів, і яка шкода від них довкіллю?

З 10 грудня в Україні обмежили використання поліетиленових пакетів. Набув чинності відповідний закон, який депутати ухвалили ще влітку. Відповідно до нього, відтепер покупці, придбавши товар у супермаркетах і поклавши його до прозорої упаковки, мають заплатити за неї гроші.

Три етапи

Платні поліетиленові пакети – це перший крок до повної відмови від використання пластику в побуті, йдеться у законі. Загалом, документ передбачає поступове виведення з вжитку поліетиленових пакетів, які шкодять екології.

Перший період. Із продуктових крамниць, базарів, аптек вилучають поліетиленові пакети з товщиною стінок понад 50 мікрометрів, натомість дозволяється використовувати тонкі та надтонкі пакети. За них покупець має викласти від 2 до 3 гривень. Разом з тим, можна користуватися так званими «біопакетами», які мають природнє походження, оскільки виготовляються з картопляного або кукурудзяного крохмалю. Вони не такі небезпечні для довкілля.

Другий період. Він запроваджується з березня наступного року. У вжитку дозволяються біопакети, а також надтонкі поліетиленові пакети. Проте використовувати їх можна буде лише для перевезення риби, м’яса, круп, і то як первинну упаковку.

Третій період. Вступає в дію з 1 січня 2023 року. Відтоді в обігу будуть лише біопакети, інша пластикова упаковка буде поза законом.

Які штрафи?

Великі продуктові мережі, базари і дрібні крамниці, які намагатимуться обійти закон, зобов’яжуть сплатити штраф. На першому етапі він становитиме від 1,7 до 3,4 тисячі гривень. При повторному порушенні – до 8,5 тисяч гривень.



На другому етапі за використання пластикових пакетів доведеться викласти від 8,5 до 17 тисяч гривень. У разі повторного порушення – від 17 до 34 тисяч гривень.



Перевірки проводитиме Держпродспоживслужба.

Побутовий пластик в Україні: лише цифри

Для побутових потреб кожний українець витрачає майже 500 поліетиленових пакетів за один рік. У країнах ЄС цей показник вп’ֹятеро нижчий.

Із 40 тисяч тонн пластику в Україні на переробку йде лише 6%. В Європі рівень утилізації сміття складає 70%.

83% сміття, яке зафіксували природоохоронці в Чорному морі, складає побутовий пластик. Саме через пластик Чорне море виявилося вдвічі брудніше за Середземне.

На окремих річках у Закарпатті екоактивісти знаходили звалища побутового пластику завтовшки 2 метри.

У чому шкода?

На думку екологів, накопичення пластику завдає непоправної шкоди довкіллю. Щороку через пластик гине близько 1 мільйона морських птахів у світі. Потрібно від 200 до 400 років для того, щоб поліетиленовий пакет «розчинився» у природі. Але й тоді він є небезпечним, адже разом з водою і продуктами харчування в організм людини потрапляє мікропластик, який має токсичну дію, зауважує еколог Євген Хлобистов.

Якщо не буде заборони і жорстких умов, то люди все одно будуть за звичкою використовувати пластикові пакети

«Поступова відмова від пластику – це хороша ініціатива. До будь-якої новації люди мають пристосуватися. Якщо не буде заборони і жорстких умов, то люди все одно будуть за звичкою використовувати пластикові пакети навіть тоді, коли без них можна обійтись. Ми маємо свідомо і кардинально скоротити використання пластику у повсякденні», – коментує Радіо Свобода Євген Хлобистов.

За його словами, навіть «полегшений» варіант пластикової упаковки – біопакети – все одно псують природу, якщо їх викидають на сміттєзвалище, а не відправляють у компостну яму. Відтак найоптимальніший вихід із ситуації – багаторазова упаковка, паперові і тканинні торбинки.

Тепер перед кожним походом у магазин треба ретельно поміркувати, що ми будемо купувати і куди складатимемо продукти

«Тепер перед кожним походом у магазин треба ретельно поміркувати, що ми будемо купувати і куди складатимемо продукти. Повністю від пластику ми не можемо відмовитися, наприклад, промисловість лишається з ним.

Але саме побутовий пластик найбільше забруднює довкілля. Сміттєвий острів у Тихому океані, який за розміром, як Україна, він переважно складається з побутового пластику», – розповідає природоохоронець.

Європейські країни, а також США свого часу по-різному вирішували проблему поліетиленових пакетів: забороняли їх частково або повністю, запроваджували податки на їхнє виготовлення, а також стягували плату за них. У результаті, обсяги використання поліетилену в окремих країнах кардинально скоротилися.

Ставлення людей

Українці активно обговорюють обмеження використання пластикових пакетів у сфері торгівлі. Частина користувачів вітають ухвалення цього закону, адже він вже давно на часі і реально може покласти край навалі побутового пластику. Дехто жартує, що українці реанімують стару радянську звичку прати поліетиленові пакети, тільки не через дефіцит, а для збереження екології.

Деякі користувачі помітили, що недобросовісні супермаркети вже намагаються «нажитися» на покупцях, стягуючи плату за пакети, на які заборона безкоштовного розповсюдження ще не діє.

Радіо Свобода також поцікавилося у киян, що вони думають про поступове обмеження поліетилену в торгівлі.