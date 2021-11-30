Міндовкілля: з 10 грудня діятиме перший етап обмежень на обіг пластикових пакетів

Від 10 грудня в Україні почне діяти закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

«А саме починає діяти перший етап обмежень. Зокрема, у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Окрім, біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції», – йдеться в повідомленні.

В.о. міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Руслан Стрілець в ефірі телеканалу «1+1» заявив, що обмеження обігу пластикових пакетів на території України – «це у першу чергу, про запобігання утворенню відходів».

«Використання пластикових пакетів стане зваженим, а українці поступово звикнуть брати пакети лише за реальною потребою. А отже менше продукуватиметься сміття, яке потім опиниться на звалищі, потрапить у довкілля. Практика, яка наразі запроваджується в Україні, не є новою. За аналогічними правилами живуть європейці, подібні обмеження встановили десятки країн світу. І ми також рухаємося цивілізованим шляхом», – сказав Стрілець.

За його словами, у Туреччині лише за перший рік заборони пластикових пакетів, їх використання зменшилось на 75%. Це дозволило заощадити 150 тисяч тонн пластику. В Ірландії після введення податку лише за перший рік попит на пластикові пакети знизився на 90%.

За словами в.о. міністра, наступним кроком для України має стати обмеження обігу й виробництва пластикової продукції одноразового використання.

У червні цього року Верховна Рада ухвалила закон про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Згідно з законом, в магазинах, закладах харчування та обслуговування забороняється розповсюдження:

надтонких пластикових пакетів

тонких пластикових пакетів

оксорозкладних (оксобіорозкладних) пластикових пакетів

Заборона не поширюється на надтонкі пакети шириною до 22,5 сантиметрів та глибиною до 34,5 сантиметрів, завдовшки до 45 сантиметрів, призначених для пакування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду. Вони можуть продаватися як первинна упаковка. Цей виняток має діяти до 1 січня 2023 року. Решта пластикових пакетів підлягає вилученню з обігу.