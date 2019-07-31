Чорне море удвічі більш забруднене, ніж Середземне – ЄС

У Чорному морі міститься майже вдвічі більше сміття, ніж у Середземному, йдеться в повідомленні делегації Європейського союзу в Україні, оприлюдненому 30 липня.

На основі досліджень, проведених із 2017 року в прибережних водах Грузії, України, Росії й у відкритому морі, ЄС заявляє, що 83 відсотки морського сміття складає пластик: «а саме пляшки, обгортки від цукерок і пакети».

Великі річки України несуть до моря від шести до 50 одиниць сміття на годину.

Таким чином, у Чорному морі є 90,5 предметів сміття на квадратний кілометр. Для порівняння, у Середземному морі їх 50.

Крім того, у дослідженнях Чорного моря зазначено, що «концентрація деяких забруднюючих речовин перевищує порогове значення».

Деякі виявлені хімічні речовини небезпечні для морського життя і життя людини.

Серед них – бензо(а)пірен, «кілька пестицидів, інсектицидів, а також ртуть і антипірени в рибі», йдеться в повідомленні.

Чисельність популяції всіх видів дельфінів, які живуть у Чорному морі, є «відносно низькою», зазначають в ЄС. Найбільші групи дельфінів виявлені поблизу дельти Дунаю і біля острова Зміїний.

Зростає також кількість інвазивних видів, які можуть нашкодити морській екосистемі.

З позитивного ЄС відзначає поліпшення стану найбільшої в світі колонії червоних водоростей – філофорного поля Зернова – з «поганого» до «задовільний».

Крім того, під час досліджень у багатьох пробах по всьому Чорному морю виявили ознаки присутності європейського осетра, який вважався майже зниклим.

«Отримані результати досліджень повинні сприяти» покращенню «статусу Чорного моря ..., а також глобальному розумінню поточних ризиків і загроз морській екосистемі», – заявив керівник проєкту ЄС Ярослав Слободник.

Проєкт ЄС із моніторингу Чорного моря триватиме до 2020 року і має бюджет в 1,6 мільйона євро.