Вчені: джерелом радіоактивної хмари в 2017 році був завод у Росії

Росія була джерелом радіоактивного хмари, яку зафіксували над Європою восени 2017 року. Докази викладені в дослідженні, опублікованому в науковому журналі PNAS Американської академії наук.

У жовтні 2017 року австрійські та німецькі вчені повідомили про незвично високі рівні радіації в центральній частині Європи.

Непрямі дані вказували на ймовірний радіоактивний викид в Росії, проте держкорпорація «Росатом» заявила тоді, що опублікованих даних недостатньо, щоб виявити точне місце походження витоку ізотопів радіоактивного елемента рутеній-106. За припущеннями російських представників, джерелом забруднення міг стати згорілий в атмосфері супутник.

Протягом декількох тижнів радіоактивна хмара зависала в різних частинах Європи, і рівні радіації коливалися, перш ніж вони повернулися до нормальних показників. Франція і Німеччина незабаром підтвердили, що саме Росія скоріше за все є імовірним місцем викиду.

Проаналізувавши масивний обсяг інформації протягом двох років, група європейських учених дійшла висновку, що викид «без сумніву» стався в Росії, і його джерелом було виробниче об’єднання «Маяк» у Челябінській області недалеко від кордону з Казахстаном, де виробляють компоненти ядерної зброї. У звіті PNAS зазначено, що незважаючи на підвищений рівень радіації, вона не загрожувала здоров’ю людей за межами Росії.

Європейські вчені висловлюють тривогу в зв’язку з відмовою Москви брати на себе відповідальність за радіоактивний викид. Вчені розраховують на швидкий збір доказів після такої події, щоб сформулювати план дії для запобігання подібних подій у майбутньому. Російська влада неодноразово заперечували відповідальність за викид ізотопів рутенію-106, а затримка з виявленням передбачуваного місця походження позбавила вчених даних, які могли б допомогти запобігти іншому масовому витоку радіоактивних речовин.

«Маяк» відомий щонайменше двома іншими великими аваріями з викидом радіоактивних матеріалів – у 1957 і 2004 роках.