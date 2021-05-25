З початку року в басейні річки Тиса виявлено понад 40 стихійних сміттєзвалищ – Мінприроди

З початку року в басейні річки Тиса виявлено 42 несанкціонованих сміттєзвалища, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Міністр повідомив, що протягом року українська сторона провела «колосальний об’єм робіт», аби в майбутньому не допустити повторення випадків забруднення Тиси твердими побутовими відходами. Однак, вочевидь, цих заходів виявилося не достатньо, ситуація докорінно не змінилася, сказав Абрамовський.

«Після цьогорічних весняних паводків, по Тисі та її притокам знову можна вивчати сучасні споживчі звички Закарпаття: пластикові пляшки, пакети, засоби індивідуального захисту – всі ці відходи сформували нові затори», – повідомили у міністерстві.

У березні посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто повідомив Радіо Свобода, що ситуація із забрудненням річки Тиса відходами українського походження погіршилася. Він пояснював, що українське сміття потрапляє в річку двома шляхами: з одного боку, безпосередньо з України в річку Тиса, а з іншого боку, через річки Латориця та Борог з боку Словаччини.

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Раніше голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров заявляв, що ситуацію із забрудненням Тиси тримає на особистому контролі президент України Володимир Зеленський. Радіо Свобода звернулося до Офісу президента із запитом та проханням надати свою позицію, але відповіді не отримало.