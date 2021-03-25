Угорщина: ситуація із забрудненням Тиси погіршилася. Це сталося після заяв про «особистий контроль» Зеленського

Ситуація із забрудненням річки Тиса відходами українського походження погіршилася впродовж останніх місяців, повідомив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто у відповідь на запит Радіо Свобода

«За перші два місяці 2021 року в річку Тиса потрапило 1500 метрів кубічних відходів українського та румунського походження, тоді як раніше така кількість сміття фіксувалася протягом року. Відходи українського походження потрапляють в річку двома шляхами: з одного боку, безпосередньо з України в річку Тиса, а з іншого боку, через річки Латориця та Борог з боку Словаччини. Через високий рівень води компетентні угорські водні органи змогли виловити лише 70% сміття, решта продовжила свій рух річкою», – відповів посол Угорщини.

5 лютого від міста Рахів, на угорській стороні кордону біля населеного пункту Тисабеч, було зафіксовано 30-40 одиниць плаваючих неорганічних відходів, а по річці Сомеш зі сторони Румунії біля угорського населеного пункту Ченгер – 60-80 одиниць. Через велику кількість комунальних відходів Верхньо-Тисайська водна дирекція Угорщини була змушена оголосити третій рівень готовності до санації води. Санаційний поплавковий парк спрямували до мосту міста Вашарошнамень, де встановили частковий річковий бар’єр, йдеться у відповіді на запит.

«Наприкінці січня громадська організація «Кубок ПЕТ» через забруднення річки Латориця звернулася до голови Закарпатської ОДА з проханням допомогти у ліквідації бар’єру відходів, втім, відповіді не отримали», – зазначив посол Угорщини.

Раніше голова Закарпатської облдержадміністрації Олексій Петров заявляв, що ситуацію із забрудненням Тиси тримає на особистому контролі президент України Володимир Зеленський.

Радіо Свобода звернулося до Офісу президента із запитом і проханням надати свою позицію по питаннях, які президент тримав на «особистому контролі». Відтоді минуло більше від двох тижнів і, попри намагання отримати будь-яку зворотну комунікацію, відповіді ми не отримали.