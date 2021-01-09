В Угорщині у Тисі знайшли записку українки, написану 15 років тому

Львів – 15 років подорожував Тисою лист маленької дівчинки. Пляшкову пошту знайшли в Угорщині. Адресатці сьогодні 18 років і вона живе поблизу Львова, навчається у Польщі. Записку в пляшці, яку Софія Спільник разом із сестрами кинула у річку Тису на Закарпатті у 2005 році, нещодавно знайшли в Угорщині.

Радіо Свобода поспілкувалось із Софією Спільник, яку переповнюють емоції.

«Добрий день, мене звати Соня, але всі кличуть Ньоня. Мені 3 роки, я відпочиваю на Тисі у серпні (ред.:рік не прочитується). Хто знайшов – надсилайте подарунки за такою адресою. Я буду чекати».

Софія Спільник, якій сьогодні 18 років, читає з телефону те, що 15 років тому написали її сестри – Вікторія (нині 30 років) та Надія (34 роки) поблизу Виноградова на Закарпатті, де вони тоді відпочивали.

Це був жарт

«Це було влітку, ми колись їздили відпочивати на Тису, на базу. Навіть не пам’ятаю, як сестри писали, мабуть, побачили у якомусь фільмі, кинули у річку. Лист на моє ім’я. Ніколи з сестрами не згадували про це. Просто написали, хто знайде лист – присилайте подарунки. Це був жарт, а виявився такий класний», – говорить Софія Спільник.

У грудні минулого року в одній з груп у соціальній мережі з’явилося повідомлення з міста Сегед (Угорщина), що хтось виловив у річці Тиса пляшкову пошту, розповідає Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла. Коли відкрили пляшку, то там знайшли записку, яка добре збереглась. Угорці звернулись з проханням перекласти текст і знайти адресата до дипломатичної установи своєї країни і Ужгороді.

Ця історія неймовірна

«Багатьом з дитинства, мабуть, відома історія Робінзона Крузо про безлюдний острів, пляшкову пошту. Лист у пляшці – мрія кожної дитини. Коли дитина кладе якесь повідомлення у пляшку, посилає, то щиро вірить, очікує та сподівається, що цей лист потрапить до адресата в будь-яку точку світу. Всі чекали дива і результату. Ця історія, вважаю, теж неймовірна», – каже Генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла.

Про те, що пляшкову пошту виловили на території Угорщини Софія Спільник дізналась від почесної консулки Угорщини у Львові, яка несподівано до неї приїхала.

Ніхто й не очікував, що в Угорщині знайдуть пляшку

«Днями хтось сигналить машиною біля будинку. Я вийшла на балкон, стоїть жінка і каже: «Виходьте». Почала розповідати, що кинули якусь пляшку. Моя мама настрашилась, що може десь ми гуляли і кинули пляшку, що щось сталося, мене розшукують. А виявилось, що це не проблема, а виявилося, що це цікава історія з Тиси. Мені подарували цукерки, але найбільше – це подарували емоції, спогади і класну історію. Написала сестрам і вони згадали цей випадок. Ніхто й не надіявся. 15 років пройшло. Всі знайомі були в шоці і не вірять, як це так! Батьки в шоці, всім розповідали. Ніхто й не очікував, що в Угорщині знайдуть пляшку, що їм захочеться знайти мене і приїхати. Я дуже рада, що таке у житті трапилося», – розповідає Софія Спільник, яка досі не вірить у таке різдвяне диво.

Сьогодні Софія Спільник навчається у Влоцлаві (Польща), де здобуває фах маркетолога і менеджера. Після знахідки в Угорщині пляшки вона почала цікавитись історією цієї країни.

Ми спробуємо здійснити диво

«Почесний консул у Львові приїхала з невеликим подарунком для 3-4-річної дівчинки. Яким же ж було наше здивування, коли виявилося, що тій дитині вже 18 років! Виявилося, що лист у пляшці подорожував по Тисі 15 років! Ми спробували втілити мрію дівчинки, яка з тих пір вже стала дорослою, і я вірю, що після подарунка від Миколая надійде ще один від Генконсульства, але вже відповідний до віку дівчини. Ми спробуємо здійснити диво, хоч і з певним запізненням», – каже генеральний консул Угорщини в Ужгороді Йожеф Бугайла.

Мешканці міста Сегед оголосили про збір подарунків для українки, щоб виконати її дитяче прохання. Софія Спільник теж роздумує над тим, як би їй подарувати радість тим, хто не полінувався її знайти, адже вона отримала від цього стільки емоцій.

Досить часто у Тисі на території Угорщини виловлюють пластикові пляшки з України. Тисячі пляшок, сміття, пливуть із Закарпаття. Історія львів'янки внесла трішки світла в масу негативної інформації між двома країнами.