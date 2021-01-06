«За все життя стільки не молилась, як у реанімації» – багатодітна мама, яка подолала важку форму COVID

Львів – Різдво за юліанським календарем вдома проведе багатодітна мама, 37-річна Катерина Терлецька, за життя якої понад місяць боролися лікарі у Львові. Медики весь час були обережні у прогнозах, адже у пацієнтки були уражені понад 95% легень.

П'ятого січня, після двох тижнів медикаментозного сну, перебування на апараті штучної вентиляції легень, жінка повернулась додому до п’ятьох діток, шоста – Даринка, яка народилася 6 грудня, перебуватиме ще певний час у відділенні інтенсивної терапії новонароджених дітей Львівської обласної клінічної лікарні.

Історія Катерини Терлецької, яка інфікувалась COVID-19 на сьомому місяці вагітності, зворушила багатьох людей не лише у Львові, а й загалом в Україні та світі. Радіо Свобода раніше вже розповідало про стан пацієнтки і немовлятка.

«Дякую» супроводжувало всю розмову з Катериною Терлецькою, її чоловіком, отцем Петром, і медиками. Подружжя дякувало лікарям і людям, які весь час підтримували і рятували, які опікувалися їхніми дітьми.

Це чудо, що ми обоє живі

«Дякую всім медикам за таке піклування. Дякую Богові за життя, за дихання. Для мене це було велике випробування. Я хочу обійняти кожну людину, цілий Львів, всю Україну, діаспору, весь світ. Коли від мене нічого не залежало, лікарі робили все можливе, щоб наше життя врятувати. Це чудо, що ми обоє живі. Буду на Різдво з дітьми, хочу їх обняти, побачити. Це було важко, я ніколи їх так надовго не залишала, ніколи не лежала у лікарні, крім пологового. Емоції переповнюють», – говорить Катерина Терлецька.

Їй ще важко довший час стояти. Організм виснажений лікуванням. Вагітна Катерина 14 листопада відчула погіршення самопочуття, протягом тижня була температура, яка проходила. Одразу жінка звернулася до сімейного лікаря. 20 листопада її шпиталізували у пологове відділення. Ніби й стан покращувався, але 6 грудня – стрімке погіршення. Пацієнтку на 28-у місяці вагітності перевезли у лікарню швидкої допомоги і підключили до ШВЛ. Жінці і плоду не вистачало кисню, й медики вирішили провести кесарський розтин.

Не знала, чи ми вийдемо звідти живі

«Коли ми вирішили проводити кесарський розтин, я не знала, чи ми вийдемо звідти живі, і це сказала чоловікові», – каже Наталія Матолінець, завідувачка реанімації Львівської лікарні швидкої допомоги.

Народилася дівчинка вагою 1230 грамів – шоста дитина у родині священника УГКЦ Петра Терлецького та його дружини Катерини. Немовля перевезли у відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей Львівської обласної клінічної лікарні. Катерина, тим часом, була у медикаментозному сні.

Вона мала найтяжче ураження легень

«Стоячи біля ліжка пацієнтки, ми молились, бо усвідомлювали, що вдома чекають 5 дітей і одна – в лікарні, що багато від нас залежить, чи вона виживе. Від моменту, коли пацієнтка була у пологовому відділенні, я консультувала, ми відстежували динаміку. Вона мала найтяжче ураження легень, яке доводилось бачити у вагітних за час цієї епідемії. Понад 90% – це тотальне ураження легень. Вона перебувала на найжорсткіших можливих параметрах штучної вентиляції легень, у медикаментозному сні два тижні на повній примусовій вентиляції. Катруся загорнута у шалик, бо залишається нориця трахеостомічна, яка ще буде довго», – говорить Наталія Матолінець.

Лікарі консультувалися з колегами

Лікарі не приховують своєї радості, що їм вдалося врятувати пацієнтку. Вони консультувалися з колегами з Києва, а також Польщі та Німеччини. Ті рекомендації, які надавали їм медики, відповідали тому, як вони лікували. Це додавало впевненості. Стан пацієнтки поступово стабілізувався, щодня були кращі показники кисню у крові. 19 грудня Катерина Терлецька була при свідомості і дихала не за допомогою ШВЛ, а кисневої маски, змогла написати кілька слів чоловікові.

Найважче було лежати

«Мені лише два тижні тому дали телефон і я перечитала, що пережили мої діти. Я до того просто була у медикаментозному сні. Найважче було лежати, чекати і витримати виснажливе лікування і не могти говорити. Перебування в реанімації емоційно виснажливе, мені дуже допомагала молитва. Мабуть, за все життя стільки не молилась, як у реанімації. Іншого виходу не було. Просто потрібне терпіння, довіритися лікарям, які насправді багато працюють і докладають усіх зусиль», – говорить Катерина Терлецька.

Немовля перебуватиме у лікарні, допоки не набере відповідної ваги тіла. Десять днів тому дитину перевели з реанімаційного відділення. Перший тест на COVID-19 у новонародженої Дарини був позитивний, другий – негативний. Це дуже рідкісний випадок у світі, коли народженому кесарським розтином немовляті передався вірус від матері.

Для мене це великий виклик

«Ми дуже переживали, щоб почали працювати легені у Даринки. Вона почала сама дихати, спершу з додатковою подачею кисню. Зараз сама, уже з доброю сатурацією. На жаль, COVID викликав запалення легень, були високі лейкоцити. Для мене це великий виклик. Я маю змогу тепер відвідувати дитину і надіюсь, що Катруся скоро її побачить», – розповів священник Петро Терлецький.

А ось п’ятьох своїх дітей Катерина змогла обняти вже біля лікарні, вперше від 20 листопада. Діти зустрічали маму, за яку дуже переживали. Протягом часу, коли Катерина була у лікарні, опікуватися дітьми допомагали друзі.

На Катерину Терлецьку чекає реабілітаційний період, який може тривати до року. А це щоденні дихальні вправи, гімнастика, лікування, бажано побувати у санаторії.

Дуже підступна хвороба

«По тих показниках, які ми маємо, це залишкові зміни у легенях до 50%. Це великі зміни. Легенева тканина, яка пережила запалення, частково відновлюється і частково рубцюється, переходить у сполучну тканину. Це безслідно не залишиться для Катрусі, тому що з тим ураженням легень, яке вона мала, потрібен час на одужання, щоб мінімізувати залишки у легенях. Дуже підступна хвороба. Здається, простий випадок, а завершується летально», – зауважила лікарка Наталія Матолінець.

Щодня у Львівській лікарні швидкої допомоги пацієнти вмирають від COVID. Останнім часом кількість летальних випадків зростає не лише у Львові, але й в Україні загалом. У шпиталь привозять людей у дуже важкому стані і врятувати життя вдається не всім. Лікарі наголошують, що COVID-19 дуже непрогнозований вірус і невідомо, як поведе себе в тому чи іншому випадку.

Катерина Терлецька порадила усім не нехтувати засобами безпеки, не ходити без масок, не легковажити. «Це не вивчена хвороба, дуже виснажливе лікування. Медики роблять все можливе. Бережіть себе», – каже вона.