Лікарі обережні у прогнозах щодо стану багатодітної львів’янки з COVID-19 і її донечки

37-річна мама шістьох дітей, яка захворіла у Львові на COVID-19 на 7 місяці вагітності, вже відключена від апарату штучної вентиляції легень і дихає за допомогою кисневої маски. 6 грудня лікарі провели кесарський розтин і жінка народила шосту дитину – дівчинку. Однак наразі медики не роблять жодних прогнозів щодо пацієнтки і немовляти, яке вже дихає самостійно. Перший тест у дівчинки був позитивний на коронавірусну інфекцію.

Ані до мами – Катерини Терлецької, ані до маленької Дарини, окрім медичного персоналу, нікого не пропускають. Батькові новонародженої дівчинки, медики щодня надсилають її фотографії. А днями дружина Катерина, яку відключили від ШВЛ, передала чоловікові записку.

Дитина народилась 6 грудня на 28 тижні. Зараз їй 31 тиждень скоригованого віку, якщо додати час після народження. За словами медиків, дитина самостійно дихає і реагує на лікування.

Народилася 1230 грам, а зараз вага – 1280

«Дитина відповідає на призначене лікування, перетравлює їжу у більшому об’ємі, ще не може самостійно смоктати. Така дитина після народження мусить втратити вагу, а потім поволі поновлює її. Народилася 1230 грам, а зараз її вага – 1280. 50 грам для неї – це дуже багато. Втратила той відсоток, який прийнятний у цій ситуації. Вона вже багато може робити сама. Ще є короткочасні зупинки дихання. Однак лікування триває. Перед нею ще довгий шлях, але ми тішимося успіхами, які маємо. Ми робимо все, щоб мінімізувати загрозу її життю», – розповіла про стан здоров’я немовлятка Зоряна Салабай, завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей Львівської обласної клінічної лікарні.

Перший тест на COVID-19 у дитини був позитивний. Сьогодні взяли другу пробу на аналіз. Симптоми коронавірусної інфекції у новонароджених дітей інші, ніж у дорослих, наголошує медик. До того ж, украй рідко у світі дітям, народженим кесарським розтином, передається вірус від мами.

У новонароджених дітей захворювання перебігає по-іншому

«В основному отримуємо негативні тести, коли діти народжуються від матерів із COVID-19. У новонароджених дітей це захворювання перебігає по-іншому, ніж у дорослих. У дитини були проблеми з диханням, коли вона поступила у лікарню. Це могло бути пов’язано з терміном народження. Якби не був постійний контроль чи лікарська допомога, могла б бути інша картина. Ми не даємо цій хворобі можливості прогресувати і розвиватися. У цілому світі це нова, агресивна хвороба з нетиповим перебігом у людей. Щодо новонароджених тривають спостереження і дослідження», – говорить Зоряна Салабай.

Жінка дихає через кисневу маску

Жодних прогнозів щодо одужання мами дитини – Катерини Терлецької – лікарі на сьогодні теж не роблять. Медикам вдалося стабілізувати стан пацієнтки, вона дихає за допомогою кисневої маски, а не ШВЛ, перебуває при свідомості і навіть трішки розмовляє.

Є позитивна динаміка

«На даний час є позитивна динаміка, але пацієнтка надалі – у важкому стані. Бо уражений великий відсоток легень і це ще буде довший час. Жінка знає, що дитина жива і у лікарні, це стимулює її до боротьби за життя. Пацієнтка поступила до нас 6 грудня у вкрай важкому стані, з ознаками дихальної недостатності на фоні двобічної COVID-пневмонії, з важким ураженням легень – понад 90%. Жінка була вагітна. Ми лікуємо, згідно з протоколом», – розповіла Олена Войтович, лікар-анестезіолог відділення реанімації, інтенсивної терапії Львівської лікарні швидкої допомоги.

14 листопада Катерина Терлецька, яка була на 7 місяці вагітності, відчула симптоми застуди. Спершу, під контролем сімейного лікаря, лікувалась вдома. 20 листопада її шпиталізували у пологовий будинок, де була під наглядом лікарів до 6 грудня. Але стан жінки різко погіршився і її перевезли у лікарню швидкої допомоги. Цього ж дня медики провели їй кесарський розтин і народилась дівчинка.

Багато людей зголосились допомогти фінансово родині Терлецьких.

У реанімаційному відділенні лікарні швидкої допомоги немає вільних місць. Тут перебувають пацієнти, переважно віком 40-70 років, з COVID у критично-важкому стані. Олена Войтович зауважила, що захворювання дуже непередбачуване, медики не можуть спрогнозувати, як воно буде проходити у того чи іншого хворого. Інколи при невеликому відсоткові уражених легень і правильному лікуванні людина вмирає. А буває й навпаки, при важкому перебігу захворювання пацієнт одужує.