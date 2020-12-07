У Львові лікарі борються за життя 37-річної жінки з COVID і її завчасно народженої шостої дитини

У Львові лікарі борються за життя 37-річної жінки, яка хворіє наCOVID-19, і завчасно народженої її донечки – а це шоста дитина у родині. Жінка , інфікована коронавірусом, потрапила у шпиталь на 7 місяці вагітності. Перебіг хвороби проходить дуже по-різному. Наразі мама і дитина перебувають у дуже важкому стані.

14 листопада 37-річна Катерина Терлецька відчула симптоми застуди. Одразу звернулась до сімейного лікаря і виконувала всі вказівки медика протягом тижня. ПЛР-тест показав у неї позитивний результат. У жінки, яка була вагітна вшосте, виявили COVID. У зв’язку з погіршенням самопочуття, Катерину 20 листопада шпиталізували у пологовий будинок, де вона проходила лікування до 6 грудня. Перебіг захворювання був позитивний, але стан раптом погіршився.

Реагували одразу, не гаяли часу

«Так виглядає, що власне через діток ми отримали ту інфекцію. У мене COVID був давніше. Наша першокласниця прийшла і мала температуру, потім друга дитина і після неї дружина. Четверо дітей із п’яти хворіли. У першому класі спалаху вірусу не було, ми питали. Можливо, у транспорті підхопила дитина, коли ми поверталися зі школи. У Катрусі була температура, і на другий день вона відчула ломоту у кінцівках. Ми зробили тест. Реагували одразу, не гаяли часу, все ніби вчасно робили. Хвороба виглядає дуже підступною. Медики опікувалися постійно у пологовому будинку і раптом в один день, навіть за пів дня, почав падати показник насичення киснем крові», – розповів чоловік хворої Катерини, священник Петро Терлецький.

Зранку 6 грудня Катерину Терлецьку реанімобілем, підключеною до апарату штучної вентиляції легень, перевезли у Лікарню швидкої допомоги. Медики кажуть, що ситуація розгорталася дуже стрімко і їм потрібно було рятувати жінку, стан якої погіршувався, і ненароджену дитину.

Вирішили проводити кесарський розтин

«Навіть із позитивною динамікою перебігу хвороби, який був у пологовому будинку, 5 грудня почалось різке погіршення зі зростанням дихальної недостатності. У зв’язку з ризиками для життя пацієнтки й ознаками, які були підтверджені КТ, а це тотальне, понад 90%, ураження легень, тяжким респіраторним дистресом легень, тромбоемболією легень, жінці і плоду не вистачало кисню, тому ми вирішили проводити кесарський розтин», – каже Наталія Матолінець, завідувачка реанімації Львівської лікарні швидкої допомоги.

Народилась дівчинка, 1230 грамів

6 грудня на 28 тижні вагітності у Катерини народилася дівчинка Даринка, вагою 1230 грамів. Одразу ж реанімобілем лікарі доставили маля у відділення інтенсивної терапії новонароджених дітей Львівської обласної клінічної лікарні. Завідувачка відділення Зоряна Салабай зауважила, що медична бригада була постійно при операції.

Стан дитинки складний

«Ухвалювались дуже непрості рішення, тому що родорозрішити і отримати дитину, яка є незрілою, функційно нездатною адаптуватися і жити в зовнішньому середовищі, це дуже складно. Але дитинка жива, одразу надавали допомогу і транспортували у відділення, на штучній вентиляції легень. Поки що стан дитинки складний, ми боремося за неї.

Звичайно, будемо проводити дитині тестування, але мусить пройти якийсь час. Інфекція нова і агресивна, про яку не все відомо. Є випадки, коли дітки народжувалися з COVID, це поодинокі випадки у світі. У дитини мали б бути антитіла материнські. Але виключати гостре захворювання також не можна. Дитина була народжена кесарським розтином, що зменшує ймовірність, тому що часто передача інфекції відбувається під час народження через родові шляхи», – говорить лікарка Зоряна Салабай.

У Львівській обласній лікарні виходжували незрілих дітей, вагою навіть 500 грамів. Зараз медики борються за життя новонародженої Даринки та її мами.

Під час пандемії у Львівській лікарні швидкої допомоги на лікуванні з COVID перебували чотири вагітні жінки, одна з яких померла, але у жінки були супутні захворювання, як і в інших.

Пацієнтка Катерина Терлецька перебуває у медикаментозному сні. Хоча у неї супутніх захворювань не було, але вона у найбільш критичному стані, аніж були всі попередні жінки у шпиталі, кажуть лікарі.

Попередні жінки мали супутні патології

«Ми пролікували 4 вагітні пацієнтки у терміні від 29 до 32 тижнів. Одна була 18 днів на ШВЛ і була виписана додому і є стабільно вже. У всіх народилися недоношені дітки, але ця жінка найтяжча щодо легеневого ураження. Попередні жінки мали супутні патології, плюс COVID. А ця пацієнтка під час вагітності мала ураження щитовидної залози, але пацієнтка була на гормональній корекції. Це не створює загрози для життя. Але гормональна недостатність ускладнила перебіг вагітності і захворювання», –каже лікарка Наталія Матолінець.

Наразі лікарі не роблять ніяких прогнозів, тому що тотальне ураження легень у хворої жінки, є небезпечним для життя. Однак після народження дитини у неї наступила певна стабілізація стану, вирівнялись показники рівня кисню у крові.

Подружжя Терлецьких виховує п’ятьох дітей, віком від 12, 5 до 2 років, а тепер уже мають наймолодшу у сім'ї Даринку.