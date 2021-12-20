Від 2 до 3 гривень: уряд установив мінімальні ціни на пластикові пакети

Уряд затвердив мінімальні роздрібні ціни на пластикові пакети товщиною понад 50 мікрометрів, їхня ціна становитиме від 2 до 3 гривень. Таке рішення Кабінет міністрів ухвалив 20 грудня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Найдешевший пакет без ручок і бокових складок, який використовується для пакування, наприклад, овочів та вагового товару, коштуватиме щонайменше 2 гривні. За пакет із ручками і боковими складками потрібно буде платити щонайменше 3 гривні. Проміжний варіант – без ручок, але з боковими складками (або з ручками без бокових складок) коштуватиме від 2 гривень 50 копійок.

Мінімальні ціни не поширюються на біорозкладні та надтонкі пластикові пакети, що призначені для пакування та транспортування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду та використовуються як первинна упаковка до 1 січня 2023 року.

В уряді запровадження мінімальних цін на пакети повʼязують із турботою про екологію.

«Кожен українець у середньому використовує 500 пластикових пакетів щороку. Вони слугують лише декілька хвилин, а потім розкладаються понад століття, забруднюючи довкілля. Затвердження мінімальних роздрібних цін на пластикові пакети стимулюватиме громадян використовувати багаторазові екологічні торбинки та дозволить захистити довкілля і здоров’я людей від шкідливого впливу мікропластику», – пояснив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.