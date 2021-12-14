У крамницях, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та у сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції. Радіо Свобода запитало жителів Києва, що вони думають про нові обмеження і що робитимуть, коли пластикові пакети зникнуть зовсім.