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«Будемо як за радянської влади» – кияни про обмеження на використання пластикових пакетів (відео)

«Будемо як за радянської влади» – кияни про обмеження на використання пластикових пакетів (відео)
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«Будемо як за радянської влади» – кияни про обмеження на використання пластикових пакетів (відео)

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Від 10 грудня в Україні почав діяти закон «Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України», наразі вступив у дію перший етап обмежень.

У крамницях, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та у сфері надання послуг буде заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Окрім біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, що є первинною упаковкою для свіжої риби, м’яса і продуктів із них, сипучих продуктів та льоду. До порушників цієї вимоги застосовуватимуться адміністративно-господарські санкції. Радіо Свобода запитало жителів Києва, що вони думають про нові обмеження і що робитимуть, коли пластикові пакети зникнуть зовсім.

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