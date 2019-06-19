Експрезидента УЄФА Мішеля Платіні після допиту звільнили з-під варти – ЗМІ

Колишнього президента організації європейських футбольних асоціацій (УЄФА) Мішеля Платіні звільнили з-під варти без висунення звинувачень, повідомила агенція France-Presse з посиланням на адвоката Вільяма Бурдона.

«Багато метушні через дрібниці», – прокоментував Бурдон затримання Платіні.

Платіні був затриманий 18 червня у Франції в рамках розслідування справи про можливі корупційні порушення при виборі країни-господаря чемпіонату світу 2022 року (ним став Катар). У цій справі також допитали Клода Геана, колишнього міністра внутрішніх справ Франції в уряді президента Ніколя Саркозі.

Катар отримав право на проведення чемпіонату світу 2022 року за підсумками голосування на виконкомі міжнародної федерації футболу ФІФА в грудні 2010 року. Тоді ж право на проведення чемпіонату світу 2018 року надали Росії. Відразу після цього британські ЗМІ опублікували низку розслідувань про те, що ці рішення були ухвалені корупційним шляхом. Пізніше інформацію перевірила незалежна комісія ФІФА, яка цього не підтвердила.