На низці пляжів Києва виявили кишкову паличку

У Держпродспоживслужбі повідомили, що після досліджень води виявили кишкову паличку на низці столичних пляжів, а також інші невідповідності санітарним нормам.

Згідно з повідомленням, станом на початок липня не відповідають санітарним вимогам за необхідними показниками пляжі «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний», «Передмісна Слобідка», «Райдуга», «Тельбін», «Центральний», «Троєщина» та «Чорторий»; Також дрібні водорості та запах є на пляжі «Галерний». Є невідповідності вимогам і на пляжах «Вербний» та «Пуща-Водиця».

Міський голова Києва Віталій Кличко 15 червня заявив, що хоча сьогодні пляжі столиці відкриті як прибережна зона відпочинку, купатися на них заборонено.