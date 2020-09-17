26-річний рекорд Сергія Бубки побив швед Дюплантіс

На етапі «Діамантової ліги» в Римі двадцятирічний стрибун з жердиною Арман Дюплантіс встановив світовий рекорд на відкритому повітрі. Швед взяв висоту 6,15 метра, тим самим побивши рекорд Сергія Бубки.

31 липня 1994 року Сергій Бубка на змаганнях в італійському місті Сестрієре через планку, встановлену на висоті 6,14 метра. 26 років його результат не вдавалося перевершити.

Це вже другий рекорд Бубки, який б’є Арман Дюплантіс. Понад 20 років найкращий результат у приміщенні також належав Сергію Бубці – 6,15 метра. Але у 2014 році француз Рено Лавіллені на турнірі «Зірки жердини» у Донецьку перестрибнув позначку 6,16 метра. Через шість років, у лютому 2020, швед Дуплантіс встановив новий рекорд – 6,17 метра.

Українці здобули п’ять нагород на римському етапі «Діамантової ліги».