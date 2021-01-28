Побиття українського підлітка в Парижі: у Франції затримали 9 осіб – посольство

Посольство України у Франції повідомляє про затримання 28 січня в передмісті Парижа дев’яти осіб у справі про жорстоке побиття українського підлітка.

«Зранку 28 січня у місті Ванв у передмісті Парижа поліція провели затримання 8 підлітків (8 неповнолітніх і одного повнолітнього), які, ймовірно, брали участь у зіткненнях з бандами району Богренель 15-го округу Парижа. За повідомленнями прокуратури Парижа, заарештовані були поміщені під варту за звинуваченням у замаху на вбивство, участі у групових злочинних діях з метою вчинення насильницького злочину та крадіжки», – йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що, за попередніми даними розслідування судової поліції, український підліток Юрій став жертвою нападу помсти представників банди RD4 після того, як кількома днями раніше був побитий підліток із Ванва.

«У доповіді поліцейських і рятувальників, які прибули на місце трагедії 15 січня, йшлося, що у підлітка українського походження була присутня інтенсивна кровотеча з голови. Того ж вечора поліція виявила на місці злочину молоток, закинутий у квітковий горщик, а також кілька залізних прутів. На спростування інформації, яка поширювалась у пресі, у звіті поліції не йшлося про наявність у постраждалого викрутки. Крім того, представники поліції підкреслили, що потерпілий юнак не має судимості і не був відомий місцевим правоохоронцям, як раніше повідомляли деякі ЗМІ», – йдеться в повідомленні.

У посольстві додали, що продовжують відстежувати ситуацію і перебувають на прямому контакті із прокурором Парижа.

Справу Юрія Симканича – українського юнака, якого жорстоко побили у Парижі 15 січня цього року, передали до юридичної поліції, а французькі медіа не припиняють обговорювати нечувану агресію в одному з центральних районів Парижа, неподалік від Ейфелевої вежі. Напад на Юрія називають не побиттям, а «лінчуванням» – жорстокість нападників шокувала французів, повідомляла кореспондентка Радіо Свобода.