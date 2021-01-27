«Лінчування» Юрія в Парижі: слідчі шукають нападників

ПАРИЖ – Справу Юрія Симканича – українського юнака, якого жорстоко побили у Парижі 15 січня цього року, передали до юридичної поліції, а французькі медіа не припиняють обговорювати нечувану агресію в одному з центральних районів Парижа, неподалік від Ейфелевої вежі. Напад на Юрія називають не побиттям, а «лінчуванням» – жорстокість нападників шокувала французів.

«Це громадянин України, який є під захистом української держави. Мені в суботу телефонував заступник з міжнародних справ мерії і мені переказав, що мер Анн Ідальго взяла під особистий контроль цю справу», – заявив під час ексклюзивного інтерв’ю Радіо Свобода надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманан також висловив підтримку Юрію і заявив, що слідство повинно пролити світло на те, що сталося, і покарати нападників.

15-річний юнак Юрій Симканич вийшов зі штучної коми після жорстокого побиття в одному з центральних районів Парижа, але попереду його чекала ще одна серйозна операція на очах.

Він накривається простирадлом, боїться всього навколо і просить мене не відходити від нього

Десятеро хлопців били одного Юрія ногами, битами і навіть молотком по голові. Рятувальники, які прибули на місце нападу, були вражені, що хлопець ще був у свідомості і міг говорити, бо він втратив дуже багато крові.

На сьогодні Юрій переніс вже дві операції і почав потроху їсти. Мати Наталія Крученик-Фаргат постійно поруч із сином, практично не лишає його одного, бо у нього бувають кризи страху. Вона погодилася дати інтерв’ю Радіо Свобода, коли була з Юрієм у лікарні.

Наталія Крученик-Фаргат: Лікарі прогнозів не дають, але те, що він почав говорити хоча б трошки, кажуть, що це дуже хороший знак, що дуже радує, дякуючи молитвам усіх і лікарям –​вже набагато краще.

Радіо Свобода: А що він говорить про те, що сталося?

Наталія Крученик-Фаргат: Поки не дуже про це говорили, але щось було, це все не просто так, щось було, але деталей не знаю, щось було…

Радіо Свобода: Щось було –​ що саме ви маєте на увазі?

Наталія Крученик-Фаргат: Якісь сварки, якісь непорозуміння дитячі до того були.

«Операція на очах (їх мали вставити в орбіти – ред.) минула добре, але Юрій у важкому психологічному стані, він накривається простирадлом, боїться всього навколо і просить мене не відходити від нього. У мене серце розривається», – розповіла Радіо Свобода мати Юрія, Наталя Крученик-Фаргат.

Мати розповіла газеті Le Figaro, що її син після побиття перебував у штучній комі:

Юрій навчався у державному коледжі і, за словами його матері, він був хорошим учнем. У самому коледжі відмовляються від будь-яких коментарів і суворо забороняють журналістам спілкуватися з учнями.

Поруч із коледжем тепер постійно чергує поліція, а також представники мерії – вони зустрічають дітей, що виходять з коледжу, пропонують їх провести додому, а також надають психологічну допомогу.

Діти дуже налякані тим, що сталося, і тепер бояться навіть заходити у сквер, де стався напад. Але для багатьох учнів коледжу саме через цей сквер проходить шлях додому, тому працівники мерії їм допомагають подолати цей страх.

Війна кварталів і відео у соцмережах

Напад на Юрія стався у 15-му окрузі Парижа. Це не буржуазний квартал, але і не злочинний. Сквер біля торговельного центру в кварталі Богренель, де побили Юрія, розташований у кількох хвилинах пішки від коледжу юнака, і там зрідка буває зовсім порожньо – місцеві мешканці вигулюють собак або ходять за покупками у продуктовий магазин поруч. Але нині у Франції оголошена комендантська година з 18-ї години вечора, тому ввечері людей на вулиці практично немає. Саме в цей час і було здійснено напад на Юрія.

Місцевий житель, який живе поблизу місця нападу на Юрія протягом 20 років і попросив не називати його, розповів Радіо Свобода, що з кожним роком цей район стає все більш небезпечним, і на нього вже неодноразово нападали, але мотиви агресорів були незрозумілі.

«На мене кілька разів нападали без будь-якої причини. Виглядає, що вони б’ють просто заради задоволення», – розповів він Радіо Свобода.

Під час інтерв’ю поруч проходили двоє хлопців у спортивних костюмах з капюшонами на голові. Вони почали кричати лайливі слова на адресу нашої знімальної групи і чоловіка, щоб медіа врешті припинили говорити про цю справу.

«Ось таку поведінку я бачу щодня. Я впевнений, що такі хлопці знають, хто скоїв напад на Юрія. Це може бути пов’язано з війною кварталів», – додав місцевий житель.

На мене кілька разів нападали... Виглядає, що вони б’ють просто заради задоволення

Французька поліція вже не перший рік займається війнами кварталів і «вендеттами». За інформацією газети «Фігаро», лише у 2017 і 2018 роках від сутичок між паризькими бандами загинули шестеро людей.

А у листопаді минулого року жертвою сутичок став 18-річний юнак, тоді у цій справі заарештували шістьох нападників, серед них було двоє неповнолітніх.

Відео може стати суттєвим доказом замаху на вбивство

Відео, яке поширили у соцмережах, де нападники б’ють Юрія, ще офіційно не підтверджене поліцією. Більше того, правоохоронці з'ясовують, кому вдалося знайти це відео і поширити.

Якщо це відео візьме слідство, то там тягне на важкий злочин, там йдеться про спробу вбивства

«Я бачу наслідки. Я бачу людину у важкому стані, я бачив це відео, і якщо це відео візьме слідство, то там тягне на важкий злочин, там йдеться про спробу вбивства, тому що вони били по життєво важливих органах. Але підкреслюю, що оцінку цьому має давати слідство і суд», – заявив Радіо Свобода посол України у Франції Вадим Омельченко.

Французькі медіа твердять, що одне з головних джерел інформації для поліції – соціальні мережі. Нападники часто викладають там відео, де показують жертву агресії після нападу.

Пізніше у соцмережах з’явилося нове відео – на ньому видно напад на темношкірого хлопця і чути голос, що каже про чергову «вендетту». У соцмережах говорять, що за кадром – голос Юрія, але жодного офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Мати Юрія сказала Радіо Свобода, що бачила це відео і голос на ньому не належить Юрію: «Це голос не Юрія, я голос своєї дитини дуже добре знаю. Я питаю всіх, хто надсилає мені це відео – чого це відео ніхто не показував до того? Чого не жалілися батьки? Де якісь аргументи?»

Юридична поліція, яка займається розслідуванням справи Юрія, відмовляється від будь-яких коментарів, посилаючись на таємницю слідства, і підкреслює, що вся інформація у медіа може бути спекуляцією.

На побиття українця відреагував і президент України Володимир Зеленський, зауваживши, що знайти та покарати винних – це «питання цивілізованості», що заслуговує на жорстку реакцію країни. Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули, додав глава держави.