Стан побитого в Парижі юнака важкий, але є «позитивна динаміка» – МЗС

Посольство України у Франції взаємодіє із французькими правоохоронними органами для проведення об’єктивного розслідування, розшуку і притягнення до відповідальності тих, хто напав на українського підлітка Юрія у столиці Франції Парижі. Про це Радіо Свобода повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

«Консул перебуває на постійному зв’язку із рідними українця та медичним закладом. Стан юнака залишається важким, але з’явилася позитивна динаміка. Лікарі роблять усе можливе для його реабілітації», – повідомили в МЗС.

Мати Наталія Крученик-Фаргат розповіла газеті Le Figaro, що її син після побиття перебував у штучній комі, а зараз його повільно з неї виводять.

На побиття українця відреагував і президент Володимир Зеленський, зауваживши, що знайти та покарати винних – це «питання цивілізованості», що заслуговує на жорстку реакцію країни. Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули, додав глава держави.

Представники української громади у Франції писали, що інцидент стався неподалік Ейфелевої вежі. Невідомі з металевими кийками, битами і ножами напали на компанію студентів, не вдалося втекти лише українцеві. Правоохоронці прибули на місце злочину швидко, але зловмисники вже розбіглися.

Сцена побиття, знята камерою спостереження, швидко поширилась соцмережами і викликала значний резонанс.

Місцева громада пильно стежить за перебігом розслідування та реакціями французької влади.

Мер Парижа Анн Ідальго висловила підтримку українському підлітку.

«Украй вражена неймовірною агресією щодо юного Юрія. Винних потрібно знайти і судити. Вся моя підтримка йому і його родині», – написала Ідальго у твіттері.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен назвав напад «актом надзвичайної жорстокості».

Відомий французький актор Омар Сі у твіттері також висловив Юрію підтримку.

21 січня, за повідомленнями у ЗМІ, хлопцеві виповнилося 15 років.