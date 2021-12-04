Правозахисники закликають розслідувати «жахливе» побиття опозиціонера, який перебуває під вартою в Азербайджані

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) закликає Азербайджан провести «швидке, неупереджене та ретельне» розслідування насильницького розгону мирної акції протесту в Баку на початку цього тижня та «жахливого» побиття опозиційного політика, який перебуває під вартою.

«Азербайджанська влада знову продемонструвала нахабне зневажливе ставлення до права людей на мирні протести та застосувала насильство, щоб придушити інакомислення», – заявив 3 грудня Георгій Гогія, заступник директора Human Rights Watch з Європи та Центральної Азії. Заява оприлюднена через два дні після того, як поліція затримала десятки протестувальників, які зібралися в центрі Баку.

У твіті 2 грудня посольство США в Баку висловило глибоку стурбованість насильством проти демонстрантів і заявило, що підтримує «мирні зібрання та свободу вираження поглядів, як це закріплено в конституції Азербайджану».

Серед затриманих під час мітингу 1 грудня був провідний член опозиційної партії «Мусават» Тофік Якублу, який зазнав численних травм під час утримання в поліції. 60-річний Якублу сказав, що поліція жорстоко побила його, знімаючи це на відео та вимагаючи, щоб він сказав на камеру, що він припинить критикувати керівництво Азербайджану.

«Жахливе жорстоке поводження з Якублу було нападом як на особу, так і на право на мирні зібрання. З огляду на погану репутацію Азербайджану щодо зловживань у поліції, влада повинна забезпечити ефективне, неупереджене розслідування та притягнути до відповідальності винних», – додав Гогія.

Уряд Азербайджану зазнає критики в порушеннях прав людини, включно з катуваннями та свавільними затриманнями. Учасники мітингу 1 грудня вимагали звільнити опозиційного активіста Салеха Рустамлі, який відбуває семирічне ув’язнення за звинуваченням у відмиванні грошей. За ґратами він оголосив голодування.