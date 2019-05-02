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02 Травень 2019, Київ 10:54
Новини | Економіка

Сьогодні останній день подачі податкових декларацій

СЬогодні спливає термін подачі декларацій

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Сьогодні, 2 травня, останній день подачі громадянами декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з законодавством декларацію можна подати за місцем податкової адреси у три способи:

  • особисто або уповноваженою особою;
  • надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;
  • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог електронного документообігу (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк).

Громадяни, що мають право на податкову знижку у 2018 році, можуть подати декларацію до 31 грудня поточного року.

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