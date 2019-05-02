Сьогодні останній день подачі податкових декларацій

Сьогодні, 2 травня, останній день подачі громадянами декларації про майновий стан і доходи за 2018 рік. Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з законодавством декларацію можна подати за місцем податкової адреси у три способи:

особисто або уповноваженою особою;

надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення, але не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації;

засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог електронного документообігу (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає такий граничний строк).

Громадяни, що мають право на податкову знижку у 2018 році, можуть подати декларацію до 31 грудня поточного року.