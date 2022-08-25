Обсяг податкової амністії перевищив 4,5 млрд грн – Гетманцев

Сума амністованих в Україні активів станом на 25 серпня досягла 4,526 мільярда гривень, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«В межах кампанії податкової амністії громадяни задекларували активів на суму понад 4,5 млрд грн., збір до бюджету – 269,2 млн. грн. Попри війну, громадяни активно продовжують виводити з тіні кошти і починають своє фінансове життя з чистого аркуша», – написав Гетманцев.

За його даними, загалом подано 479 декларацій.

Читайте також: Як працюватиме податкова амністія? Пояснюють експерти

В Україні 1 вересня 2021 року розпочалася кампанія з добровільного одноразового декларування активів фізосіб, яка мала тривати рік – до 1 вересня-2022. Але 15 вересня Верховна Рада ухвалила закон, яким продовжила терміни «податкової амністії» ще на пів року – до 1 березня 2023 року. Це означає, що громадяни можуть задекларувати свої статки, з яких не були сплачені податки і збори. Процедура є добровільною і одноразовою.