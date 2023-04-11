Парламент прибрав податки на пошкоджену або зруйновану агресією РФ нерухомість

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №7632 щодо звільнення від сплати податку на нерухоме майно за об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що були зруйновані чи пошкоджені внаслідок збройної агресії РФ, незалежно від включення відповідної території до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії. Як повідомив депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, документ підтримав 281 депутат.

Він уточнив, що звільнення плати за землю для фізичних (за весь 2022-й) та юридичних осіб (з 01.03.2022 – 01.01.2023) застосовуватиметься, якщо земельна ділянка розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях. З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація.

Звільнення податку на нерухомість передбачене для фізичних осіб (за 2021 та 2022 рік) та юридичних осіб (з 01.03.2022 – 01.01.2023), якщо житлова нерухомість розташована на територіях активних бойових дій або окупованих територіях. З 2023 року пільга буде діяти до останнього числа місяця, в якому завершено активні бойові дії або окупація.

Депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко додав: «Тепер у Податковому кодексі буде закріплено норму про не нарахування та не сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, починаючи з місяця, в якому відбулося руйнування об’єкта, що підтверджується актом огляду об’єкта, складеного органом державної влади (наприклад, ДСНС України чи її територіальним органом) чи органом місцевого самоврядування».

У лютому в уряді повідомляли, що через застосунок «Дія» українці передали понад 325 тисяч повідомлень про знищення або пошкодження житла внаслідок російської агресії.