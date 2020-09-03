Гідрометцентр: на заході України очікуються грози, на півдні – до спека +35 градусів

В Україні 3 вересня переважно зберігатиметься спекотна погода, лише у західних областях грози і прохолода. Про це повідомили у Гідрометцентрі.

У більшості західних регіонів синоптики прогнозують дощі, місцями грози. Температура повітря вдень – +21…23.

У Київській, Чернігівській та Сумській областях без опадів, +27…30 градусів.

На решті території, крім Криму, спека сягатиме +34…+35 градусів, опадів не очікується.

У Криму вдень +28…30, переважно сонячно.

У Києві сьогодні опадів не прогнозують, температура вдень – +27…29.