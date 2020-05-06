Гідрометцентр: 7 травня частину країни заллє дощ, у Карпатах випаде мокрий сніг

У четвер, 7 травня, в Україні погіршиться погода: очікуються дощі, а у Карпатах – мокрий сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«7 травня вночі та вранці у західних, Житомирській, Київській, Чернігівській, вдень і у Вінницькій областях значні дощі, в Карпатах значний мокрий сніг; протягом доби у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Синоптики попереджають також про значну небезпеку сходження лавин у високогір’ї Iвано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей.