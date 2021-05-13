Україна у п’ятницю буде частково в полоні короткочасних дощів та гроз – синоптики

В Укргідрометцентрі повідомили, що погоду 14 травня в більшості регіонів України визначатимуть фронтальні системи, пов’язані з циклоном Кai із центром над Польщею.

«Є ймовірність короткочасних дощів та окремих гроз. Саме завдяки таким синоптичним процесам повітряні потоки над Україною зміняться переважно на південні і це сприятиме надхожденню теплих повітряних мас та підвищенню температури. У західних, вдень також і в північних, більшості центральних та Одеській областях невеликі короткочасні дощі місцями грози, на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 17-22° (на Закарпатті 14-19°), у східних та південно-східних областях 23-28°», – повідомили в Укргідрометцентрі.

Крім того, за даними синоптиків, у Києві та області вночі без істотних опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, можливі окремі грози. Вітер переважно південний 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень близько 20°.

Раніше синоптики зазначали, що середня місячна температура в травні передбачається у межах 15-18°, в горах 11-13° тепла, що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.