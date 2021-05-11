ДСНС попереджає про пожежну небезпеку у низці регіонів України

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що у середу в низці регіонів країни буде високим рівень загрози виникнення пожеж на відкритих територіях.

«12 травня у південних, більшості східних, західних, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Чернігівській та Житомирській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», – повідомили у відомстві.

За даними ДСНС, також у зв’язку з відлигою у високогір’ї східної частини Закарпатської області та Івано-Франківської області ще зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

В Укргідрометцентрі ж повідомили, що хоча в середу та четвер ще буде панувати доволі свіжа погода, втім «температурний фон повільно, але впевнено підвищується».

«Завтра на Лівобережжі, у південних областях та Карпатах, в наступні дві доби у західних, північних та більшості центральних областей невеликі короткочасні дощі подекуди грози, на решті території без опадів. Температура 12-13 травня вночі 4-10° тепла, вдень 13-19°, завтра у західних, післязавтра у південних та східних областях 19-24°, 14 травня в Україні підвищення температури на 3-5°», – повідомили у відомстві.

Раніше синоптики зазначали, що середня місячна температура в травні передбачається у межах 15-18°, в горах 11-13° тепла, що на 1-1,5° вище середніх багаторічних значень.