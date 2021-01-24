Новий тиждень в Україні почнеться з дощів – синоптики

У найближчі три доби в Україні очікується невеликий та помірний дощ і мокрий сніг, завтра у західних областях – значні опади, на дорогах країни місцями ожеледиця, повідомляє Укргідрометцентр.

«Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура завтра вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, на півдні до 10° тепла, в західній частині, 26-27 січня в більшості областей вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (вночі 27 січня 1-6° морозу). В Карпатах завтра значний сніг, температура протягом доби 0-5° морозу; у наступні дві доби без істотних опадів, температура вночі 7-12°, вдень 4-9° морозу», – йдеться в повідомленні.

Крім того, 25 січня через відлигу, хуртовини та снігопадаи у високогір’ї Закарпатської і Iвано-Франкiвської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). Також 25 сiчня на більшості річок Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,3-0,7 м (над рiвнями на 8 год 24 січня) без негативних наслідків.

За даними синоптиків, початковий вихiд води на заплаву очiкується в нижнiх течiях річок Боржава, Стара та на Латориці у створах постів біля міст Мукачеве і Чоп (рiвень небезпеки – жовтий).