Через погіршення погоди у понеділок можливе ускладення руху на окремих ділянках доріг в Україні – ДСНС

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що погіршення погоди на початку нового тижня може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг в Україні.

«Автомобілісти, будьте уважні! 28 грудня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах 25-30 м/с, у південних, центральних, західних та північних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності). По Київській області 28 грудня вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с, ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності). Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг», – йдеться в повідомленні ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, 28 грудня на Правобережжі, 29 грудня на Закарпатті, Прикарпатті та у північно-східних областях дощ і мокрий сніг, місцями ожеледь. На решті території без опадів. Протягом 28-29 грудня в Україні, починаючи з південного заходу, підвищення температури вночі до 1° морозу – 5° тепла, вдень до 3°-8°, на півдні 8°-13° градусів тепла, у східних та Сумській областях вночі послаблення морозу, вдень близько 0°.