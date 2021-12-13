У Карпатах через снігопади значна небезпека сходження лавин

Укргідрометцентр попередив, що через снігопади і значний приріст снігу у високогір’ї Iвано-Франкiвської області, а також у горах Львівської та високогір’ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (третій рiвень).

Водночас, за даними синоптиків, цієї ночі в Україні, крім сходу та південного сходу, будуть помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Завтра вдень без істотних опадів, лише у північних, Вінницькій та Черкаській областях місцями невеликий дощ з мокрим снігом.

У західних областях на дорогах ожеледиця, вночі у північно-східній частині подекуди ожеледь.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура протягом вівторка від 2° тепла до 3° морозу, в Карпатах 2-7° морозу (на півдні країни вдень 1-6° тепла).