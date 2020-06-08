Спека і переважно без опадів – синоптики розповіли про погоду 9 червня

В Українському гідрометцентрі повідомили, що 9 червня у західних областях мінлива хмарність, місцями короткочасні дощі з грозами (вночі невеликі), на решті території малохмарно та без опадів.

Згідно з повідломленням, вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с, на заході подекуди пориви 15-18 м/с. Температура вночі 14-19, вдень 28-33, у західних регіонах – температура вночі 11-16, вдень 22-27.

Про те, що у більшості областей 9 червня переважатиме суха ясна погода пише у фейсбуці також синоптик Наталка Діденко. За її словами, у вівторок у Києві все ж можливий дощ, гроза.

«У Києві 9 червня буде сухо та спекотно, близько +30 градусів. Ввечері є ймовірність локального грозового дощу. Надалі у столиці втримається така ж гаряча погода. Весь тиждень обіцяє бути сухим, найближчі дощі, окрім завтрашнього пізньовечірнього, очікуються 14-15 червня», – повідомила синоптик.

Також, за даними Укргідрометцентру, 9 червня на річках басейну Прип'яті очікується продовження підйому рівнів води на 0,1-0,5 метра, місцями можливий вихід води на заплаву.

За кліматичною характеристикою червня від Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря у перший місяць літа в Україні складає 16-21 тепла, в гірських районах 9-15 тепла. Абсолютний максимум температури повітря становить +32+39. Синоптики кажуть, що у червні збільшується у порівнянні з травнем грозова діяльність, спостерігаються град, шквали, сильні дощі та зливи.