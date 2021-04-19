«Дощі, грози, град»: у Гідрометцентрі розповіли, якою буде погода цього тижня

Погода протягом тижня буде мінливою, з температурними коливаннями та опадами. Про це повідомили у Гідрометцентру.

«У вівторок та середу погоду формуватиме циклон Yatin, який вийде на територію України з південного заходу, а потім до кінця тижня ми перебуватимемо у полі зниженого тиску з нестійкою атмосферою. Відповідно, найближчої доби у південних, східних, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях помірні та значні дощі, місцями грози та град, пориви вітру 17-22 м/с, температура вночі +5…10 градусів, вдень +11…15 градусів. На решті території країни місцями невеликі дощі, температура вночі +1…6 градусів тепла, вдень +9…14 градусів», – мовиться у повідомленні.

Синоптики зазначають, що 21-22 квітня у більшості областей опадів не очікують, лише на північному сході невеликі, 22 квітня в західних областях помірні дощі. Температура вночі +1…6 градусів, 21 квітня на заході на поверхні ґрунту заморозки 0…-3, вдень +12…19 градусів.

«Вночі 23 квітня у західних, 24 квітня в центральних, південних областях; вдень на більшій частині території країни невеликі короткочасні дощі, місцями грози (на високогір'ї Карпат мокрий сніг). Температура вночі 4…9 градусів тепла, 24 квітня в Україні, крім півдня та сходу, 1…6 градусів тепла; вдень +13…18. 23 квітня у північних областях +10…15, у західних, 24 квітня і в північних областях +7…13; на високогір’ї Карпат вночі та вдень +1…6 градусів, вночі 24 квітня 0…-3 морозу», – мовиться у повідомленні.

У Києві в ніч на 20 квітня температура повітря складатиме +3…5 градусів, вдень – +11…13, дощитиме.