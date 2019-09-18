До Києва прийшла метеорологічна осінь – обсерваторія

У середу вранці температура повітря у Києві опустилась нижче ніж +10 градусів за Цельсієм, відтак останнім літнім днем було 17 вересня, коли середньодобова температура перевищувала +15, заявили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«18-го числа середньодобова температура буде нижчою за цю величину, отже, до Києва прийшла метеорологічна осінь. Метеорологічне літо у Києві, яке розпочалось 13 травня, завершилось 17-го вересня і загалом тривало 127 днів, тобто більш ніж чотири місяці. Найдовше літо було в 2012 році –воно тривало 166 днів», – йдеться в повідомленні.

За даними метеорологів, загалом за літо було 23 дні зі спекою вищою ніж +30.

«Після різкого похолодання нас очікує на наступному тижні потепління, яке називають «бабиним літом», – вказали в обсерваторії.

«Бабине літо» – період теплої та сухої осінньої погоди, що настає після похолодання. Характерною його ознакою є павутина, що літає у повітрі.