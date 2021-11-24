Синоптики прогнозують відсутність опадів завтра в Україні

В Укргідрометцентрі повідомили, що на всій території країни 25 листопада очікується прохолодна погода без опадів.

«У четвер територія України продовжить перебувати під впливом поля підвищеного тиску, антициклону Walpurga, і хоча його центр вже зміщується у східному напрямку, але західна периферія забезпечить для всіх мешканців погоду без опадів. Повітряні потоки переважатимуть із південного заходу, вони будуть більш відчутними, адже антициклон відходить повільно, а над Європою починають поглиблюватися циклони, атмосферний тиск почне знижуватися, тому завтра буде помірний вітерець, але він несе із собою відносно теплу повітряну масу і відповідно підвищення температури», – йдеться в повідомленні.

За прогнозами синоптиків, найближчої ночі та завтра вранці у західних областях місцями туман, у центральних областях подекуди на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7 морозу, у північній частині близько 0°, вдень 1-6° тепла, на півдні Одещини 7-9°.

У Києві без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5°.