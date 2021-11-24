Ввечері 23 листопада після першого снігопаду у Києві сталося понад 25 ДТП – патрульна поліція

Понад 25 дорожньо-транспортних пригод сталися у Києві у вівторок після того, як у столиці випав сніг. Про це напередодні пізно ввечері повідомила патрульна поліція у Telegram.

«Вечірня статистика ДТП у Києві: з 17:00 на лінію 102 надійшло понад 25 повідомлень про ДТП», – вказно у повідомленні.

Частина ДТП, яка зазначила патрульна поліція, пов’язана з тим, що водії не замінили шини на авто на зимові.

«В осінньо-зимовий період необхідно змінювати шини на своєму авто на зимові – вони за низьких температур зберігають свою еластичність, а, отже, гарантують краще зчеплення та скорочують гальмівний шлях на холодних, мокрих, засніжених та обмерзлих дорожніх покриттях», – зауважують поліцейські.

Напередодні в Києві пройшов перший відчутний снігопад.