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08 листопада 2020, Київ 17:26
Новини | Суспільство

На початку нового тижня в Україні опадів не буде – синоптики

У найближчі дні майже скрізь по Україні вночі та вранці буде туманно

У найближчу добу, 9 листопада, погоду в Україні визначатиме волога й відносно тепла повітряна маса, опадів не очікується, вночі та вранці скрізь, крім північної частини, туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер буде північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6 тепла, в Карпатах 0-2 морозу; вдень 6-11 тепла, в Закарпатській і Одеській областях до +14.

«Надалі, по тижню, похолодання додаватиме по 2-5 градусів, поки в другій половині тижня не поповзуть нічні «мінуси», – повідомила у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

У Києві в понеділок без опадів. Температура вночі 4-6 тепла, вдень 8-10.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 9 листопада найвищу температуру вдень у 17,8 тепла фіксували в 2010 році, а найнижчу нічну – 15 градусів морозу – у 1888 році.

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