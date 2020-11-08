На початку нового тижня в Україні опадів не буде – синоптики

У найближчу добу, 9 листопада, погоду в Україні визначатиме волога й відносно тепла повітряна маса, опадів не очікується, вночі та вранці скрізь, крім північної частини, туман. Як повідомляє Укргідрометцентр, вітер буде північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6 тепла, в Карпатах 0-2 морозу; вдень 6-11 тепла, в Закарпатській і Одеській областях до +14.

«Надалі, по тижню, похолодання додаватиме по 2-5 градусів, поки в другій половині тижня не поповзуть нічні «мінуси», – повідомила у фейсбуці синоптик Наталка Діденко.

У Києві в понеділок без опадів. Температура вночі 4-6 тепла, вдень 8-10.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 9 листопада найвищу температуру вдень у 17,8 тепла фіксували в 2010 році, а найнижчу нічну – 15 градусів морозу – у 1888 році.