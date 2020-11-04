Киян попередили про туман до кінця доби та 5 листопада, і погану видимість на дорогах

До кінця доби 4 листопада з утриманням 5 листопада в Києві очікується туман, видимість 200-500 м (I рівень небезпечності, жовтий), повідомляє у середу пресслужба Київміськадміністрації з посиланням на синоптиків.

«Фахівці рекомендують водіям, що під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: знизити швидкість руху; за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом; тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію; уникати різких маневрів на дорозі», – йдеться в повідомленні.

Загальне попередження про тумани і погану видимість Укргідрометцентр дає на сьогодні-завтра і по всій території України.