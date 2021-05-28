Сьогодні на заході України переважатиме прохолодне повітря, на півдні та сході – спекотне – синоптики

В Україні 28 травня погоду визначатиме атмосферний фронт, через що на заході переважатиме прохолодне повітря, а на півдні та сході країни – спекотне, повідомляє Укргідрометцентр.

У п’ятницю вдень короткочасні дощі, крім заходу – грози, в північних, більшості центральних областей в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-східний, у західних областях північний, північно-західний, 5-10 м/с.

Температура в західних областях 16-21°, на решті території 24-29°, у північних областях 21-26°; на високогір’ї Карпат 5-10°.

У Києві в п’ятницю короткочасні грозові дощі, температура 21-23°.

Крім того, за даними синоптиків, 28 травня у більшості районів Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Тернопільської областей та в Криму надзвичайний рівень пожежної небезпеки.