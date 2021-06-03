В Україні кінець тижня очікується помірно теплим і майже бездощовим – синоптики

Найближчої доби, 4 червня, на південному сході й сході України збережеться прохолодна погода з дощами, на решті території очікується помірно тепла і майже бездощова погода, повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у п’ятницю в східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях пройде короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 9-14°, вдень 13-18°. На решті території – без опадів і 17-22° тепла. Вітер очікується північний, північно-східний, 7-12 м/с.

У Києві завтра без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°.

У суботу в східних та Запорізькій областях пройде невеликий короткочасний дощ, на решті території без істотних опадів. Очікується 17-22° тепла, на Закарпатті до 24°.