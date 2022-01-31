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Останній місяць зими: синоптики розповіли, якою погодою почнеться лютий в Україні

1 лютого в Карпатах, вночі на північному сході сніг, а також вдень на півдні Одеської області невеликий дощ

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме холодне повітря з північного заходу Європи, що зумовить зниження температури повітря.

За даними Украгідрометцентру, 1 лютого в Україні без істотних опадів, лише в Карпатах, уночі і на північному сході країни невеликий сніг, удень на півдні Одеської області невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. На півдні країни 2-7° тепла, у Карпатах вночі та вдень 5-10° морозу.

У Києві у вівторок без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6°, вдень 0-2° морозу.

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