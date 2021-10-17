В Україні на початку нового тижня буде прохолодна, суха погода, місцями – заморозки

Найближчої доби погоду в Україні визначатиме прохолодна і відносно суха повітряна маса. Як повідомляє Укргідрометцентр, 18 жовтня в Україні без опадів, лише у північних, Волинській та Рівненській областях вдень місцями невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 3-8 м/с із переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі 1-6° тепла, в Карпатах місцями 0-3° морозу; вдень 9-14° тепла, на високогір’ї Карпат 4-9°; на півдні країни вночі 3-8°, вдень 12-17°.

У Києві в понеділок без опадів. Температура вночі 4-6°, вдень 9-11°.

Крім того, 17-20 жовтня у Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура для жовтня 2021 року передбачається 7-12°, в Карпатах 6-7°. Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах місцями 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.